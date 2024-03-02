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Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda lider eşleriyle dokuma el sanatları sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatları sergisini gezdi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda lider eşleriyle dokuma el sanatları sergisini gezdi
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Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri, Antalya Diplomasi Forumu'nun Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'na katıldı.

Daha sonra Regnum Carya Otel'e geçen Emine Erdoğan ve misafirleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve el sanatlarını yansıtan özgün tasarımlardan oluşan dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Emine Erdoğan ve beraberindeki yetkililer, geleneksel desenler, motifler ve renklerle süslenmiş kıyafetler ve aksesuarlar hakkında misafirlere bilgi verdi.

Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri daha sonra aynı fuaye alanında bulunan, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Lider eşlerine, coğrafi işaretli ürünlerden Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Ezine peyniri, Antakya künefesi gibi birçok ürün ikram edildi.

Emine Erdoğan, daha sonra lider eşleri onuruna yemek verdi.

Yemeğe, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Esvatini Kraliçesi Inkhosikati la Nkambule, KKTC Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, Sırbistan Cumhurbaşkanı eşi Tamara Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesinin eşi Mirela Beciroviç, Afrika Birliği Özel Temsilcisi Bineta Diop, Kosova Cumhurbaşkanı eşi Prindon Sabriu, KKTC Başbakanı eşi Zerrin Üstel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor, Mozambik Cumhuriyeti Dişileri ve İşbirliği Bakanı Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, uluslararası kuruluş temsilcileri, bazı ülkelerin dışişleri bakanları, bakan eşleri ile Yemenli aktivist Tevekkül Karman katıldı.

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