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Emine Erdoğan'dan Belçika Kraliyet Kütüphanesi ziyareti paylaşımı

Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kütüphanede Türk vatandaşları için Türkçe sesli rehberin, en yakın zamanda uygulamaya geçeceğini ümit ettiğini belirtti.

AA24 Mart 2022 Perşembe 23:26 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 23:28
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, Türk ve Osmanlı eserlerinin de yer aldığı Belçika Kraliyet Kütüphanesi'nin "Nadir Eserler" bölümünü ziyaret ettiğini kaydetti.

Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını, Türk kültürünü anlatan çeşitli eserlerle birlikte kütüphaneye hediye ettiklerini aktaran Emine Erdoğan, "Kütüphanedeki Türk ve Osmanlı eserlerinin sayısının artacağını ve kütüphaneyi ziyaret eden Türk vatandaşları için Türkçe sesli rehberin en yakın zamanda uygulamaya geçeceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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