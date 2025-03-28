İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0118
  • EURO
    41,1577
  • ALTIN
    3766.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle kullanırsak hepimize yeter
Güncel

Emine Erdoğan: Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle kullanırsak hepimize yeter

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla 'Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru' temasıyla düzenlenen özel etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

AA28 Mart 2025 Cuma 19:03 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle kullanırsak hepimize yeter
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinlikte BM Genel Kurul Salonu'nun duvarlarına yansıtılan ve atıkların doğaya verdiği zararların anlatıldığı videoya yer verdi.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü 3'üncü yıl dönümü etkinliğinde, dünyamızın hikayesi BM Genel Kurul Salonu'nun duvarlarına yansıdı. Doğa fısıldadı, denizler konuştu, dağlar yankılandı: Elimizde yeterince var. Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle kullanırsak hepimize yeter." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Herkesi atıksız dünya hayalimize ortak olmaya davet ettim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.