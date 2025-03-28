Emine Erdoğan: Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle kullanırsak hepimize yeter

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinlikte BM Genel Kurul Salonu'nun duvarlarına yansıtılan ve atıkların doğaya verdiği zararların anlatıldığı videoya yer verdi.

Birleşmiş Milletler 30 Mart #UluslararasıSıfırAtıkGünü 3'üncü yıl dönümü etkinliğinde, dünyamızın hikâyesi BM Genel Kurul Salonu'nun duvarlarına yansıdı.



Doğa fısıldadı, denizler konuştu, dağlar yankılandı: Elimizde yeterince var!



Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle... pic.twitter.com/yqtib4Hlb7 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 28, 2025

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü 3'üncü yıl dönümü etkinliğinde, dünyamızın hikayesi BM Genel Kurul Salonu'nun duvarlarına yansıdı. Doğa fısıldadı, denizler konuştu, dağlar yankılandı: Elimizde yeterince var. Bize bahşedilen bu bereket, bilgelikle kullanırsak hepimize yeter." ifadelerini kullandı.

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