Emine Erdoğan, ''BM Habitat 2. Asamble Toplantısı''na video mesaj gönderdi

Emine Erdoğan, Kenya'nın Nairobi kentinde bulunan BM Yerleşkesinde 9 Haziran'a kadar devam edecek "BM Habitat 2. Asamble Toplantısı"na video mesaj gönderdi.

Daha yaşanabilir bir dünyanın inşasında öncü kuruluş olan BM-Habitat'ın bu sene ikincisi düzenlenen Olağan Kurulu'na daveti için Kenya Devlet Başkanı'nın eşi Raşel Rutto'ya ve Maimunah Mohd Sharif başta olmak üzere tüm BM-Habitat ailesine şükranlarını sundu.

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun doğayla ilişkisini kaybetmiş yerleşimlerde yaşamaya mahkum olduğu bu günlerde böyle bir toplantının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şehirsel atıkların çoktan doğanın bertaraf edemeyeceği boyutlara ulaştığına ve giderek küresel bir tehdide dönüştüğüne dikkati çekti.

Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, 'Ortak Evimiz Dünyamız'daki 8 milyar insanla birlikte bütün canlı yaşamını etkileyen bir tehlikeden bahsediyoruz. Yeryüzündeki tüm canlılar geride varlığının, türünün izini bırakırken, biz insanlar medeniyetimizin izlerini bırakıyoruz. Bizden geriye bir yandan muhteşem mimari yapılar ve sanat eserleri kalacak.

Ama diğer yandan gelecek kuşaklara çöp dağları ve hatta okyanusta atıklardan müteşekkil yedinci bir kıta bırakmak üzereyiz. Oysa doğaya terk ettiğimiz atıkların büyük kısmı yeniden kullanılabilecek, ömrünü tamamlamamış ürünlerden oluşuyor. Yeryüzüne bırakacağımız bu izi belirlemek elimizde.

İnsanın günlük hayatındaki küçük değişikliklerle, doğa dostu atıksız bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına karşı dünyaya şifa olabiliriz. Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık hareketinin kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini tüm dünyaya gösterdi. Bu kazanımlar neticesinde, Türkiye'nin liderliğinde BM-Habitat'ın değerli desteği ile 30 Mart Sıfır Atık Günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler bünyesinde tüm üye ülkelerde Sıfır Atık Hareketine rehberlik edecek bir Danışma Kurulu tahsis edildi."

- "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN BU BULUŞMALAR HEPİMİZİ UMUTLANDIRIYOR"

Doğayı, bertaraf edemeyeceği atıklardan kurtarmak için büyük adımlar atıldığını, buna karşın tüketimin amaç haline geldiği bir çağda yolun uzun olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, asıl çarpıcı değişimin "kullan-at kültürü"nden uzaklaşarak neredeyse hiç atık üretilmeyen bir yaşam tarzı benimsendiğinde gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

"Küresel Sıfır Atık" hareketinin yayılmasının bu yaşam tarzının benimsendiği günlerin çok da uzak olmadığını gösterdiğini ifade eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elde ettiğimiz başarıyı, her şeyden önce halkımızın ve elbette kadınlarımızın projeyi sahiplenmesine borçluyuz. Ülkemizde ve küresel düzeydeki kazanımların, kadınların tüm süreçlere etkin şekilde katılımını sağlamamız ile gerçekleştiğine inanıyorum. Bir kadın olarak, Sıfır Atık hareketinin hamiliğini ve Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun Başkanlığını yürütüyorum.

Yine çevre liderliğiyle dünyaya rol model olmuş başka bir kadın, sevgili dostum Maimunah Hanım ile bu yolda yürümekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkçemizde çok sevdiğim bir atasözümüz 'Yuvayı dişi kuş kurar' demektedir. Atalarımız bu söz ile kadınların doğasındaki şefkatle merhamet kadar dönüştürücü gücünü, dirayetini, azmini ve güzellikleri çoğaltma yeteneğini de vurguluyor.

Her şey gibi şehirlerimiz de kadınların çevreyi ve toplulukları şekillendirmedeki mahareti sayesinde daha yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlara dönüşüyor. Bu toplantı vesilesiyle bir araya gelen öncü kadınlar ve tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde insanlığa ışık tutacak çözümlerin hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum. Yeniden doğa ile dost olduğumuz, tüm canlı ailesiyle uyum içinde yaşadığımız, sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmalar hepimizi umutlandırıyor."

BM-Habitat İkinci Olağan Kurulu'nun sonuçlarının insanlığa hayır getirmesini dileyen Emine Erdoğan, "Her geçen gün daha temiz ve sağlıklı bir dünyaya ulaşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.