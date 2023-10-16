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Güncel

Emine Erdoğan: Gıdada sıfır kayıp anlayışını benimseyerek hareket edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Dünya Gıda Günü dolaysıyla açıklamada bulundu. Emine Erdoğan, 'Bugünden “gıdada sıfır kayıp” anlayışını benimseyerek, Su Verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim.' dedi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Gıdada sıfır kayıp anlayışını benimseyerek hareket edelim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Gıda Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sıfır Atık hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özü, gıdaları ve su kaynaklarını korumak olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında." dedi.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor. Önüne geçmek için bugünden 'gıdada sıfır kayıp' anlayışını benimseyerek, su verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim. Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım."

Emine Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü etkinliklerinin teması olan, "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma." ifadesine de yer verdi.

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