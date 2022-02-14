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Emine Erdoğan: Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı' dedi.

DHA14 Şubat 2022 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soruya, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" diye cevap verdi.

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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