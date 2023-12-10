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Emine Erdoğan: İsrail, Filistin'de açıkça insanlık suçu işliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “İsrail, Filistin'de açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlık suçu işliyor” dedi.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 12:43 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: İsrail, Filistin'de açıkça insanlık suçu işliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Erdoğan, "Dünyada barışı ve düzeni tesis etmek maksadıyla 75 yıl önce imzalanan BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıl dönümünü, Gazze'de insan hakları ayaklar altına alınırken karşılıyoruz. 'Çocuk' denildiğinde akan suların durması gerekirken iki aydır kefenlere sarılı Gazzeli masum çocukların görüntüleriyle sarsılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, FİLİSTİN'DE AÇIKÇA KÜRESEL İNSANİ DEĞERLERE VE ULUSLARARASI HUKUKA KARŞI GELEREK İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

Herkes için eşit ve adil bir dünya düzeni temennisinde bulunan Emine Erdoğan, "İsrailli bir bakan, Gazze'ye atom bombası atmayı 'seçeneklerden birisi' olarak değerlendirirken sesini çıkarmayan dünya, evrensel insan haklarından nasıl bahsedebiliyor? İsrail, Filistin'de açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlık suçu işliyor. Sadece kadınları, çocukları, yaşlıları değil insanlığın tüm değerlerini katlediyor. Türkiye olarak her yerde, her kurum ve araç ile bu zulmü dünyaya duyurmaya, suçluları haykırmaya, seslerimizi barış için birleştirmeye devam edeceğiz. Mazlumun, masumun, mültecinin, ihtiyaç sahibinin din, dil, ırk temelli farklılıklar üzerinden okunmadığı, herkese eşit ve adil davranıldığı bir dünya düzeni dileğiyle" dedi.

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