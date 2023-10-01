Emine Erdoğan: Kampanyamız takdire şayan bir başarıya ulaştı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer alan Türk mutfağında her yiyeceğin, bir başka ürüne dönüşebileceğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inanıyorum. Atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatalım." dedi.

Emine Erdoğan, atıksız mutfak farkındalığıyla hayata geçirilen, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının, uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştığını belirterek, destek veren duyarlı insanlara teşekkür etti.