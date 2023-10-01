İSTANBUL 20°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Kampanyamız takdire şayan bir başarıya ulaştı
Güncel

Emine Erdoğan: Kampanyamız takdire şayan bir başarıya ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyasının uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştığını açıkladı.

1 Ekim 2023 Pazar 18:57 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Kampanyamız takdire şayan bir başarıya ulaştı
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer alan Türk mutfağında her yiyeceğin, bir başka ürüne dönüşebileceğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inanıyorum. Atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatalım." dedi.

Emine Erdoğan, atıksız mutfak farkındalığıyla hayata geçirilen, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının, uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştığını belirterek, destek veren duyarlı insanlara teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.