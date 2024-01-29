İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3477
  • EURO
    32,8088
  • ALTIN
    1974.47
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan, ''Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi''ni gezdi
Güncel

Emine Erdoğan, ''Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi''ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 18:28 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, ''Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi''ni gezdi
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda geçen ay açılan serginin ziyaretinde, Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik etti.

30 farklı kurum ile koleksiyonerlerden toplanan 700'e yakın eserden oluşan sergiyi gezen Emine Erdoğan, eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından sergiye dair yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret ettik. Sergi, Köktürklerden Cumhuriyet'in 1960'lı yıllarına kadar uzanan eğitim yolculuğuna dair 30 farklı kurumdan toplanan yüzlerce eseri bir araya getiriyor. Türk eğitim tarihinin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi ve yaşatılması adına sunulan bu önemli katkıda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum."

- "Sergiyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise serginin Divanu Lugati't-Türk ve Kutadgu Bilig ile başlayıp bugüne kadar Türkiye'nin eğitimdeki serencamını anlatan güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her açıdan bu hikayeyi ortaya koymuşlar. Burada, ders kitaplarından önemli baş ucu kitaplarına, öğrencilerin notlarından kayıt defterlerine, diplomalardan madalyalara kadar aklınıza gelebilecek her türlü eser var. Bunun kurumsallaşması gerekiyor o da Bakanlığımıza düşen bir iş. Biz 100. yıl vesilesiyle bir eğitim tarihi müzesi oluşturmayı gündemimize almıştık. Bakanlığımızın arşivinde çok sayıda eser var. Bu sergiye de ciddi anlamda eser katkısında bulunduk. Bu sergiyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.