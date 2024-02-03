İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2024 Cumartesi / 24 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan ''Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü''nün hayırlı olmasını diledi
Güncel

Emine Erdoğan ''Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü''nün hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olmasını dileyerek, 'Bu önemli işbirliği doğrultusunda hazırlanan sektörel su verimliliği rehberleri ile yüzde 50'ye yakın su kazanımı sağlanması hedefleniyor.' dedi.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Emine Erdoğan ''Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü''nün hayırlı olmasını diledi
ABONE OL

Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında sanayide kullanılan suya yönelik kayıpların azaltılması ve tasarrufun sağlanması amacıyla imzalanan "Sanayide Su Verimliliği" protokolüne ilişkin gönderisini alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Su verimliliği seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında imzalanan Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli işbirliği doğrultusunda hazırlanan sektörel su verimliliği rehberleri ile yüzde 50'ye yakın su kazanımı sağlanması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın suyu verimli kullanan işletmelere yönelik başlattığı TSE 'Su Verimliliği Yönetim Sistemi' belgelendirme faaliyetini de bu anlamda faydalı buluyor, başarılı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

  • Emine Erdoğan
  • Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü
  • Su verimliliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.