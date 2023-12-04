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  • Emine Erdoğan: Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın
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Emine Erdoğan: Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' dolayısıyla paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, 'Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın.' dedi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su Verimliliği Seferberliği'nin öncelikli hedefi, içme suyu temin ve dağıtım aşamalarında oluşan su kaybını önlemek. Seferberlik ışığında, fiziki ve idari su kayıplarının azaltılması ile kontrolsüz su tüketiminin önüne geçilmesi için çok yönlü uygulamalar hayata geçirildi. Şüphesiz yerel yönetimlerimizle beraber bireysel düzeyde alınacak her tedbirin de hayati olduğunu unutmayalım. Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın." ifadelerini kullandı.

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