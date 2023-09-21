Emine Erdoğan: Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma fırsatı bulduk

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk. Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."
Emine Erdoğan paylaşımında, New York temaslarına ilişkin görsellere de yer verdi.
New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 21, 2023
Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Gc1rv8G0Ib