İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1059
  • EURO
    28,9594
  • ALTIN
    1674.1
  • BIST100
    8000.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma fırsatı bulduk
Güncel

Emine Erdoğan: Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma fırsatı bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu temaslarda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

21 Eylül 2023 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma fırsatı bulduk
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk. Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında, New York temaslarına ilişkin görsellere de yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.