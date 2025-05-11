İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Diyarbakır Anneleri'nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum.
Güncel

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Diyarbakır Anneleri'nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır Anneleri'nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum.' mesajını paylaştı.

11 Mayıs 2025 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Diyarbakır Anneleri'nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum.
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Anneler Günü mesajı paylaştı:

"Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir.

"DİYARBAKIR ANNELERİ'NİN EN KISA ZAMANDA YAVRULARINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum. Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır Anneleri'nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum.

"ANNELER GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

Bilhassa koruyucu annelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.