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Emine Erdoğan'dan ''Dünya Ebeler Günü'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünya Ebeler Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Dünya Ebeler Günü'' paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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