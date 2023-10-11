Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdığını belirterek, hepsinin ortak özelliğinin azimleri olduğunu aktardı.

İlmek ilmek işledikleri istikballerinin, insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı olduğunu bildiren Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olduğumuz gibi kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız. Bilhassa çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor."

Emine Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı olmayacağını vurgulayarak, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegane dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

