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Emine Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım: Yüreğimiz buruk izledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip, öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.' paylaşımında bulundu.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım: Yüreğimiz buruk izledik
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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gala gösterimini izlediği şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"YÜREĞİMİZ BURUK İZLEDİK"

Emine Erdoğan paylaşımında, "Görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin hayat yolculuğunu anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmini, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik. Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip, öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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