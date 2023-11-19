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Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.

AA19 Kasım 2023 Pazar 12:37 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.

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