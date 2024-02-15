Emine Erdoğan'dan Gazzeli yetim ve öksüz çocuklara yardım eli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında Kahire'ye gelen Emine Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede, Gazze'de öksüz ve yetim kalan çocukların, ülkede kalıcı ateşkes tesis edilip, normalleşme süreci sağlanana kadar, geçici süreliğine misafir edilmesi noktasında hazır olduklarını vurguladı.

Emine Erdoğan, Gazze için tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Entissar Amer de ziyaretin Mısır halkını çok sevindirdiği dile getirerek, 2023 yılı Kasım ayında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımlar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Entissar Amer'e de Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj eşlik etti.

- EMİNE ERDOĞAN'DAN MISIR KIZILAYI'NA ZİYARET

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'na ziyarette bulundu.

İlk olarak Mısır Kızılayı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve Gazze'ye yapılan yardımlara ilişkin tanıtım filmini izledi.

Ziyaret sonunda Emine Erdoğan, Entissar Amer, Bakan Göktaş ve aynı zamanda Mısır Kızılayı Başkanlığı görevini de yürüten el Kabbaj, Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Mısır Kızılayı personeliyle fotoğraf çektirdi.

- "UÇAK VE GEMİLERLE 7 BİN TONUN ÜZERİNDE YARDIM MALZEMESİ GAZZE'YE ULAŞTIRILDI"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nın faaliyetleri ve Gazze için organize edilen yardımlarla ilgili bilgi aldığını belirtti.

7 Ekim'den bu yana Mısırlı kurumların ve sivil toplum derneklerinin insani yardımları Filistinlilere ulaştırma gayretlerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Mısır Kızılayı ile eş güdüm halinde ülkemizden uçak ve gemilerle 7 bin tonun üzerinde yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Türkiye'de de çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz, AFAD ve Türk Kızılayı vasıtasıyla Mısırlı STK'larla ve Mısır Kızılayı'yla işbirliğiyle tedarikte bulunuyor. Türkiye olarak, her türlü ihtiyaç içindeki Gazze'ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazze'ye yardımlarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

- EMİNE ERDOĞAN'DAN GAZZE'YE "SİZİ ÇOK SEVİYORUZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha sonra Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile 2019'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Mısır kırsalındaki köyleri kalkındırmaya yönelik başlattığı Onurlu Yaşam Projesinin ardından kurulan Hayat Karima -Onurlu Yaşam Vakfı'na geçti.

Vakfa gelişinde alkışlarla karşılanan Emine Erdoğan, yetkililerden yürütülen çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Gazze'ye yönelik yapılan yardımların anlatıldığı Türkçe tanıtım filmini izledi.

Daha sonra vakfın yardımlarının toplandığı depoyu ziyaret eden Emine Erdoğan, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan gıda kolilerini inceleyerek, bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Entissar Amer ile hazırlanan gıda kolilerinden birinin üzerine "Sizi çok seviyoruz." mesajını yazarak, imzaladı.

Lider eşleri, görevli personellerle fotoğraf çektirmesinin ardından, vakıftan alkışlarla ayrıldı.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Entissar Amer Hanımefendi'nin himayesinde kırsal ve yoksul kesimlerin kalkınmasına destek olan Hayat Karima Vakfı'nı ziyaret etmekten mutluluk duydum. Vakıf çatısı altında bilhassa kadın, çocuk ve yetimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yürütülen faaliyetler hakkında kıymetli bilgiler edindim. Bununla birlikte Vakfın, savaşın başlamasıyla beraber Mısır ve Gazze arasındaki Refah sınır kapısında geniş bir gönüllü ekibiyle hazır bulunan ilk kuruluş olduğunu öğrenmek de ayrıca memnuniyet verici. Yardımların eş güdümünde çalışan tüm gönüllüleri ve vakıf yetkililerini yürekten tebrik ediyorum."