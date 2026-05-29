29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Güncel

Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573'inci yıl dönümü vesilesiyle dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet ve askerlerini rahmetle andığını belirtti.

KÜBRA ŞENAL29 Mayıs 2026 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Peygamber müjdesi olan İstanbul'un Fethi; yalnızca bir şehrin değil; ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir.

Bu kutlu fethin 573. yıl dönümünü kutluyor; cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

