İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Emine Erdoğan'dan ''Koruyucu Aile Günü'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır.' ifadelerini kullandı.

AA30 Haziran 2024 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Koruyucu Aile Günü'' mesajı
ABONE OL

Emine Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelere canıgönülden teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında. Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.