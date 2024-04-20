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Güncel

Emine Erdoğan'dan Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daveti üzerine İstanbul'a gelen Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüşmesine ilişkin paylaşım
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oluremi Tinubu ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Görüşmelerinde, Afrika Kültür Evi ile kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için hayata geçirilen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak işbirliği alanlarını ele aldık. Bu vesileyle Oluremi Hanımefendi'nin başkanı olduğu vakfa ve çalışmalarına dair kıymetli bilgiler edindim. Kültürüyle, nüfusuyla çok zengin bir ülke olan Nijerya ile yeni dönemde de ilişkilerin güçlenerek artacağına dair temennimiz ortak. Dostluğumuzun daimi olmasını diliyor, nazik ziyaretleri için Bayan Tinubu'ya teşekkür ediyorum."

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