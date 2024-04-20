Emine Erdoğan'dan Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüşmesine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oluremi Tinubu ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Görüşmelerinde, Afrika Kültür Evi ile kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için hayata geçirilen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak işbirliği alanlarını ele aldık. Bu vesileyle Oluremi Hanımefendi'nin başkanı olduğu vakfa ve çalışmalarına dair kıymetli bilgiler edindim. Kültürüyle, nüfusuyla çok zengin bir ülke olan Nijerya ile yeni dönemde de ilişkilerin güçlenerek artacağına dair temennimiz ortak. Dostluğumuzun daimi olmasını diliyor, nazik ziyaretleri için Bayan Tinubu'ya teşekkür ediyorum."