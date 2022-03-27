İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklara ilişkin paylaşım
Güncel

Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklara ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukların Türkiye'de ağırlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

AA27 Mart 2022 Pazar 22:07 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 22:07
ABONE OL

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile yaptıkları görüşme sonrası Ukrayna'daki yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye'nin orada olduğunun altını çizen Erdoğan, "Her gün barışa erişmesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Süreci yürüten Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.