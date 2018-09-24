Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında çalışmalara devam ediyor. Çalışmalarda gelinen son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde Haliç’te denizin üzerinde bazı bölgelerde kazık çakma işlemleri devam ederken, hattın balat kısmında büyük bir bölümünün oluştuğu görüldü. Yeşil, mavi ve tarih ile iç içe olan tramvay hattında 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon yer alacak. Eminönü’nden Alibeyköy Cep Otogarı arasında seyahat süresi 35 dakika olacak. Günlük 114 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip hatta 30 araç çalışacak. Güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak. Hattın karayolunun yanında geçiş için yeterli alan bulunmayan güzergah üzerinde 3 bölgede kazıklı platform ile tramvay hattın geçişi sağlanacak. Tramvay hattı belirlenirken proje aşamasında güzergah üzerindeki tarihi yapılar dikkate alındı. Tarihi yapılara sensörler yerleştirilerek titreşim ölçümleri yapılıyor.

Hangi İstasyonlar olacak?

Eminönü otobüs durakları alanından Eminönü İstasyonu ile başlayan güzergah, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.

Entegrasyonun olacağı istasyonlar

10 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla entegrasyon sağlanacak. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda, Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu’nda, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu’nda, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu’nda, Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu’nda, Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda, Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu’nda, Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu’nda entegre olacak.