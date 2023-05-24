Yenişehir Evleri Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Emlak Konut ile THY tarafından başlatılan Yenişehir Evleri Arnavutköy projesine çok sayıda başvuru yapıldı. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesinin başvuru şartları ve ödeme planı ile ilgili detaylar belli oldu. Projede az katlı 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde planlanan daireler kura ile satışa sunulacak. Buna göre Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? İşte Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılan "Arnavutköy Yenişehir Evleri" projesinde az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunulacak.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın İstanbul'da evi olmayanlar için hazırladığı konut projesiyle ilgili belli oldu. Arnavutköy'de 13 bin bağımsız bölümden oluşan "Yenişehir Evleri" projesine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ KURA TARİHİ



Yenişehir Evleri Arnavutköy başvuruları 02.06.2023 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi 2 Haziran'dan sonra yapılacak.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

THY Emlak Konut Arnavutköy Sosyal Konut Projesine başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçecek proje İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor.

Proje kapsamında vatandaşlar 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapabilecek. 1+1 dairenin brütü 58, 2+1 dairenin brütü 72, 3+1 dairenin brütü ise 102 metrekare olduğu belirtildi. Bütün dairelerin ödemeleri 120 ay vade üzerinden planlanacak.

Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi! Emlak Konut Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek?