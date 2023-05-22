Emlak Konut Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi

Emlak Konut THY iş birliğiyle hazırlanan Arnavutköy Yenişehir Evleri Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar belli oldu. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev alma şartını taşıyanlar kampanyaya 2 Haziran tarihine kadar başvurulabilecek. Projeden ev sahibi olmak isteyenler, "Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek?" sorusuna cevap arıyor. Buna göre THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman yapılacak? İşte Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?



Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası başlatıldı. THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesinin ödeme planı ve başvuru şartları ve teslim tarihi gibi detaylar, başvuru yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Emlak Konut Yenişehir Evlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi açıklanır açıklanmaz konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yapılan konut kampanyasına başvurular 02.06.2023 tarihine kadar devam edecek.

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecekler.

"Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları "www.emlakkonut.com.tr" adresinden yapılacak.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yenişehir Evleri Arnavutköy Sosyal Konut Projesine başvurularda ücret alınmayacak.

Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuru nasıl yapılır? THY-Emlak Konut başvuru yapma ekranı!