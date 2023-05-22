İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,83
  • EURO
    21,5021
  • ALTIN
    1261.48
  • BIST100
    4478.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emlak Konut Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi
Güncel

Emlak Konut Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi

Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için başvurular devam ediyor. Emlak Konut ile Türk Hava Yolları'nın ortaklığıyla İstanbul'da evi olmayanlar için hazırladığı projenin detayları belli oldu. Proje için başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Peki Emlak Konut Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? İşte Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi ile ilgili detaylar

22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Emlak Konut Yenişehir Evleri ne zaman teslim edilecek? Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi
ABONE OL

Emlak Konut THY iş birliğiyle hazırlanan Arnavutköy Yenişehir Evleri Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar belli oldu. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev alma şartını taşıyanlar kampanyaya 2 Haziran tarihine kadar başvurulabilecek. Projeden ev sahibi olmak isteyenler, "Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek?" sorusuna cevap arıyor. Buna göre THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman yapılacak? İşte Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası başlatıldı. THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesinin ödeme planı ve başvuru şartları ve teslim tarihi gibi detaylar, başvuru yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Emlak Konut Yenişehir Evlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Emlak Konut Arnavutköy teslim tarihi açıklanır açıklanmaz konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yapılan konut kampanyasına başvurular 02.06.2023 tarihine kadar devam edecek.

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecekler.

"Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları "www.emlakkonut.com.tr" adresinden yapılacak.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yenişehir Evleri Arnavutköy Sosyal Konut Projesine başvurularda ücret alınmayacak.

Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuru nasıl yapılır? THY-Emlak Konut başvuru yapma ekranı!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.