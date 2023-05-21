Emlak Konut Arnavutköy ödeme planıyla ilgili detaylar, başvuruda bulunacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesinden ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş THY-Emlak Konut başvuru ücreti ve 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planını öğrenmek istiyor. Emlak Konut THY Arnavutköy projesine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Peki Emlak Konut Arnavutköy konut projesi başvuru ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl? İşte Emlak Konut ve THY Arnavutköy başvurusuna dair tüm detaylar...

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



THY Emlak Konut Arnavutköy Sosyal Konut Projesine sadece ilk evini alacak vatandaşlar başvurabilecek. THY-Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvuru ücreti 1000 TL olarak belirlendi.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılan "Arnavutköy Yenişehir Evleri" projesi için başvurular başladı. Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunulacak.

Projede toplam konut sayısı üzerinden; Engelli vatandaşlara yüzde 5, Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, Gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuruları www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 02.06.2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçecek proje İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor.

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuruları için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

18–30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuru nasıl yapılır? Yenişehir Evleri THY-Emlak Konut başvuru ekranı Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Kura çekilişi sonrası hak sahibi olanlar ödemelerini Emlak Konut ödeme sistemiyle gerçekleştirecek. İşte 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı...

324 Adet 1+1, 7601 Adet 2+1 ve 4512 Adet 3+1 konutlar 7.500 TL'den Başlayan Taksitlerle 120 Ay Vade ile satışa sunulacak.

THY-EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

THY-EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

THY-EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI



KONTENJANLAR

Engelliler %5

Şehit ve Gazi yakınlarına %5

Genç %20

%20 Peşinat