Emlak Konut Arnavutköy ödeme planıyla ilgili detaylar, başvuruda bulunacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesinden ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş THY-Emlak Konut başvuru ücreti ve 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planını öğrenmek istiyor. Emlak Konut THY Arnavutköy projesine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Peki Emlak Konut Arnavutköy konut projesi başvuru ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl? İşte Emlak Konut ve THY Arnavutköy başvurusuna dair tüm detaylar...
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
THY Emlak Konut Arnavutköy Sosyal Konut Projesine sadece ilk evini alacak vatandaşlar başvurabilecek. THY-Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvuru ücreti 1000 TL olarak belirlendi.
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılan "Arnavutköy Yenişehir Evleri" projesi için başvurular başladı. Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunulacak.
Projede toplam konut sayısı üzerinden; Engelli vatandaşlara yüzde 5, Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, Gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
Emlak Konut THY Arnavutköy başvuruları www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 02.06.2023 tarihine kadar yapılabilecek.
Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.
İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçecek proje İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor.
Emlak Konut THY Arnavutköy başvuruları için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
18–30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.
324 Adet 1+1, 7601 Adet 2+1 ve 4512 Adet 3+1 konutlar 7.500 TL'den Başlayan Taksitlerle 120 Ay Vade ile satışa sunulacak.
THY-EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI
THY-EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI
THY-EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI
KONTENJANLAR
Engelliler %5
Şehit ve Gazi yakınlarına %5
Genç %20
%20 Peşinat