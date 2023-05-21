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Emlak

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuru nasıl yapılır? Yenişehir Evleri THY-Emlak Konut başvuru ekranı

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları, İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir konut projesi hayata geçiriyor. Emlak Konut ve THY'nin Arnavutköy'de 13 bin bağımsız bölümden oluşan 'Yenişehir Evleri' projesine başvurular alınmaya başladı. THY-Emlak Konut başvurusu www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup, ödeme planıyla ilgili detaylar belli oldu. Peki Emlak Konut THY Arnavutköy başvuru nasıl yapılır? İşte THY-Emlak Konut başvuru ekranı

21 Mayıs 2023 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Emlak Konut THY Arnavutköy başvuru nasıl yapılır? Yenişehir Evleri THY-Emlak Konut başvuru ekranı
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Emlak Konut THY Arnavutköy başvuruları başladı. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesinden ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş THY-Emlak Konut başvuru detaylarını öğrenmek istiyor. Emlak Konut THY Arnavutköy projesine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Peki Emlak Konut THY Arnavutköy başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte THY-Emlak Konut başvuru ekranı

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılan "Arnavutköy Yenişehir Evleri" projesi için başvurular başladı. Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.

Projede toplam konut sayısı üzerinden; Engelli vatandaşlara yüzde 5, Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, Gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. İşte Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi için başvuru şartları

EMLAK KONUT THY ARNAVUTKÖY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçecek proje İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor.

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuruları için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Ayrıca Emlak konut ve TOKİ'de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

Kampanyaya koşulları sadece İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlar için geçerli olacak.

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

18–30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

EMLAK KONUT THY ARNAVUTKÖY BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Emlak Konut THY Arnavutköy başvuruları www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 02.06.2023 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuruda izlenecek adımlar ise şöyle:

1. Adım
Kişisel Bilgiler

2. Adım

İletişim Bilgileri

3. Adım

Banka Bilgileri

4. Adım

Talep Bilgileri

5. Adım

Tamamlandı

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

THY Emlak Konut Arnavutköy Sosyal Konut Projesine sadece ilk evini alacak vatandaşlar başvurabilecek. THY-Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvuru ücreti alınmayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Kura çekilişi sonrası hak sahibi olanlar ödemelerini Emlak Konut ödeme sistemiyle gerçekleştirecek.

THY-EMLAK KONUT BAŞVURU EKRANI

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