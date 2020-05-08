IHA 08 Mayıs 2020 Cuma 14:09 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:09

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir köşe yazarının “Bu Pazar çok ceza kesilebilir” başlıklı emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırarak yazmış olduğu köşe yazısına istinaden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanların gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşların sağlığını korumak için çalışan polis teşkilatına yönelik atılmış çirkin bir iftira olduğu belirtildi. Söz konusu iddiaların doğru olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Yazıda belirtildiği gibi sahada çalışılan personelimize yönelik böyle bir talimat verilmemiştir. İddia edildiği gibi bu ve buna benzer uygulamamalarımız da bugüne kadar kesinlikle olmamıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.