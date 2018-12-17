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Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Polat, yoğun bakımdan çıktı

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu olayda ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat, yoğun bakım ünitesinden servise çıkarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Rize Devlet Hastanesinde gerçekleşen ameliyatın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve 6 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ercan Polat, sağlık durumunun iyi olması nedeniyle yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Servise alınan Polat için ziyarete henüz izin verilmediği, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bilgisinin ise paylaşıldığı öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı. 

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

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