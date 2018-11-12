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Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

  • DHA
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Araçlarında çakar  bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi, emniyet şeridini kullanan sürücülere  yeni yönetmeliğe göre 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir kadın sürücü, "Emniyet şeridinde olduğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitmemişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride geçmeye çalışıyordum. Kavacık´tan bağlanıyorum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum " dedi. Trafik polisleri ise sürücüye kendilerini fark edince şerit değiştirdiğini söyleyerek 1.002 lira ceza kesti.  Ceza kesilen başka bir sürücü ise havalimanına yetişmek için emniyet şeridine girdiğini söyledi.
 

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