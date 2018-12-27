Emniyet teşkilatına yeni katılanlar POLSAN'a daimi ortak olacak
Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni katılan memurlar, Polis Bakım ve Yardım Sandığının ortakları arasında yer alacak.
- AA
Emniyet teşkilatı mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik düzenleme yapıldı.
POLSAN'a ortaklığı düzenleyen ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasal düzenlemeyle, emniyette yeni göreve başlayacak tüm memurların yardımlaşma sandığına ortak olmaları sağlandı.
Buna göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar, görevleri süresince POLSAN’ın daimi ortağı olacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde olan memurların ise kapsam dışında tutularak, istedikleri takdirde POLSAN'a ortak olmaları kararlaştırıldı.
Halen POLSAN ortağı olan memurlar da isteğe bağlı ortaklık kapsamında, Polis Bakım ve Yardım Sandığı tüzüğünde belirtilen haklarını kullanmaya devam edecekler.
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