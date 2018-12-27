Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emniyet teşkilatına yeni katılanlar POLSAN'a daimi ortak olacak

Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni katılan memurlar, Polis Bakım ve Yardım Sandığının ortakları arasında yer alacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet teşkilatı mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik düzenleme yapıldı.
 
POLSAN'a ortaklığı düzenleyen ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasal düzenlemeyle, emniyette yeni göreve başlayacak tüm memurların yardımlaşma sandığına ortak olmaları sağlandı.
 
Buna göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar, görevleri süresince POLSAN’ın daimi ortağı olacak.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde olan memurların ise kapsam dışında tutularak, istedikleri takdirde POLSAN'a ortak olmaları kararlaştırıldı.
 
Halen POLSAN ortağı olan memurlar da isteğe bağlı ortaklık kapsamında, Polis Bakım ve Yardım Sandığı tüzüğünde belirtilen haklarını kullanmaya devam edecekler.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gorillerin inanılmaz yumruklu kavgası

Gorillerin inanılmaz yumruklu kavgası

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA