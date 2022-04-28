Emniyet: Türkiye'de uyuşturucu kullanımına başlama yaşına ilişkin söylemler gerçeği yansıtmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sınırlı sayıdaki kişilerin küçük veya büyük yaşlarda uyuşturucuya başladığının ifade edilmesinin genele yaygınlaştırılamayacağı belirtilerek, "Türkiye'de uyuşturucu kullanımına başlama yaşı 5, 8, 9 veya 12'ye düştü" şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Uyuşturucuya başlama yaşının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ortalama ve ortanca yaş değerleri üzerinden hesaplandığı vurgulanan açıklamada, 2021 yılı Narkolog verilerine göre Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaş ortalamasının 21,2, ortanca yaşın ise 20 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2020'de uyuşturucuya başlama yaş ortalamasının 20,9, 2018'deki Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı anketine göre de yaş ortalamasının 19,5 olarak kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

- RAPORLARA GÖRE KOKAİN VE EROİN YAKALAMALARI

Türkiye'deki kokain ve eroin yakalamalarına ilişkin verilerin de paylaşıldığı açıklamada, 2021 BM Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre 2019'da Türkiye'de ele geçirilen kokain miktarının 1 ton 634 kilogram olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu rakamla Türkiye, dünya genelinde birinci değil, 28. sırada görülmektedir. Birinci sırada, 433 ton 36 kilogramlık kokain yakalamasıyla Kolombiya bulunmaktadır. Aynı yılın eroin yakalamalarında ise ülkemiz, 20 ton 165 kilogram ile dünya birincisidir."

- DOZ AŞIMI NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI

Türkiye'de 2017'de doz aşımı nedeniyle ölen kişi sayısının 941 olduğu, bu rakamın 2018'de yüzde 30,2 oranında düşüşle 657'ye, 2019'de 342'ye, 2020'de ise 314'e gerilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde madde bağlantılı ölümlerin en yüksek görüldüğü 2017 yılından 2020 yılına kadar yüzde 66,6'lık bir düşüş kaydedilmiştir. 'Bir ölüm dahi kabul edilemez' görüşüyle yapılan uyuşturucu mücadelesinde, tüm dünyada uyuşturucuya bağlı ölümlerde artış yaşanırken ülkemizde düşüş ivmesi yakalanmasının nispeten olumlu olduğu değerlendirilmektedir. Uyuşturucu madde kullanım oranı tüm dünyada alan araştırmaları ile ölçülür. Ülkemizde de bu yönde 2011 ve 2018 yıllarında iki anket çalışması yapılmıştır. GPS adı verilen ve 15-64 yaş arası nüfusta yapılan bu çalışmalarda, hayatında bir defa dahi olsa uyuşturucu madde kullandığını beyan edenlerin oranı, 2011 yılında yüzde 2,7, 2018 yılında ise yüzde 3.1 olarak hesaplanmıştır."