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Emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Uşak'ta 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 189 kişiden 17'si tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:58
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi ve suçluların yakalanması çalışma başlattı. 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 116 olayda gözaltına alınan 189 kişiden 17’si tutuklandı. Farklı adreslerde yapılan aramalarda, bin 336 adet sentetik ecza, 295 gram esrar, 196 adet ecstasy hap, 8 gram eroin 2 gram bonzai, 25 gram metamfetamin 1 gram skunk maddesi ele geçirildi.

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