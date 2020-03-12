Emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

IHA 12 Mart 2020 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:58

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi ve suçluların yakalanması çalışma başlattı. 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 116 olayda gözaltına alınan 189 kişiden 17’si tutuklandı. Farklı adreslerde yapılan aramalarda, bin 336 adet sentetik ecza, 295 gram esrar, 196 adet ecstasy hap, 8 gram eroin 2 gram bonzai, 25 gram metamfetamin 1 gram skunk maddesi ele geçirildi.