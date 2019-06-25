30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7993
  • 6,6195
  • 267.616
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emniyetten turizm bölgelerinde `motosiklet- kask´ denetimi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), turizm sezonuna bağlı olarak motosiklet kullanımının arttığı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bin 834 personelle `Motosiklet/Kask Kullanımı Özel Denetimi´ gerçekleştirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğü, motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçmek için turizm sezonu ve yaz mevsimine bağlı olarak yaya hareketliliğinin ve motosiklet kullanımının arttığı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde `Motosiklet/Kask Kullanımı Özel Denetimi´ düzenledi.
 
Bin 834 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde; 22 bin 270 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 741 motosiklet trafikten men edildi, 3 bin 134 sürücüye kask kullanmamak, 510 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan dolayı işlem yapıldı ve toplamda 6 bin 707 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
 
'MOTOSİKLETLERİN ÖLÜMLÜ KAZALARA KARIŞMA ORANI YÜZDE 13,4'
 
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiğinden, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü belirtildi. 2018 yılında Türkiye´de tescilli motorlu taşıtların yüzde14´ünü oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranının ise yüzde 13,9 olduğu aktarıldı.

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık

Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti

Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor

Karayolunda korkutan anlar!

Karayolunda korkutan anlar!

West Point takımı Beyaz Saray'dan dünyaya hükmediyor

West Point takımı Beyaz Saray'dan dünyaya hükmediyor

Fatih sondaj gemisinden sonra 'Yavuz' da Antalya açıklarında

Fatih sondaj gemisinden sonra 'Yavuz' da Antalya açıklarında
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Ormanın 'prensesi' Ülkü'nün zorlu mesaisi

Ormanın 'prensesi' Ülkü'nün zorlu mesaisi

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA