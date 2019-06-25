Emniyetten turizm bölgelerinde `motosiklet- kask´ denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü, motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçmek için turizm sezonu ve yaz mevsimine bağlı olarak yaya hareketliliğinin ve motosiklet kullanımının arttığı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde `Motosiklet/Kask Kullanımı Özel Denetimi´ düzenledi.

Bin 834 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde; 22 bin 270 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 741 motosiklet trafikten men edildi, 3 bin 134 sürücüye kask kullanmamak, 510 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan dolayı işlem yapıldı ve toplamda 6 bin 707 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

'MOTOSİKLETLERİN ÖLÜMLÜ KAZALARA KARIŞMA ORANI YÜZDE 13,4'

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiğinden, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü belirtildi. 2018 yılında Türkiye´de tescilli motorlu taşıtların yüzde14´ünü oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranının ise yüzde 13,9 olduğu aktarıldı.