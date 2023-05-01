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Emniyet'ten ''Uşak Güvende'' uygulaması

'Uşak Güvende' asayiş uygulaması kapsamında, kent merkezinde 150 polisin katılımıyla genel denetim gerçekleştirildi.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 02:31 - Güncelleme:
Emniyet'ten ''Uşak Güvende'' uygulaması
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 farklı noktada asayiş denetimi yaptı.

Trafik polisleri, sürücülere alkol kontrolü yaparken, sürücü belgelerine de baktı.

Drone destekli yapılan uygulamada, denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar arandı. Şüpheli kişilere yönelik de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirilerek üst aramaları yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce de umuma açık ve günlük konaklama yapılan yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Kentte 150 polisin katıldığı denetimlerde, 1019 kişi ve 213 araç sorgulanırken, 12 umuma açık mekan ve 6 günlük konaklama işletmesi kontrol edildi. Aranan 2 kişi de yakalandı.

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