İsrail'in 16 yıldır sistematik olarak cinayetler işlediği Gazze şeridine yönelik son saldırılarda yüzlerce kişi can verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı son duruma ilişkin bilgileri yazılı bir açıklamayla duyurdu. Buna göre 140'ı çocuk, 105'i kadın olmak üzere toplam 1203 kişi vefat etti, 5 bin 763 kişi yaralandı. Yetim Vakfı, İsrail'in saldırılarından dolayı evinden çıkamayan Filistinli ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklar için acil yardım seferberliği başlattı. "Filistin'e Acil Yardım" adı altında başlatılan seferberliğe herkes dilediği ölçüde katkıda bulunabiliyor.



"YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gazze Şeridi'nde yaşanan son çatışmalar, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kalmasına, onlarca Filistinlinin canından olmasına ve yüzlercesinin de yaralanmasına sebep oldu. Saldırılar sonrası bölgede acil insanî yardıma olan ihtiyaç kat be kat arttı. Birçok aile ve özellikle de çocuklar, zor şartlar altında ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgide, son derece zor bir süreçten geçiyor. Bölgede İsrail soykırım suçları işliyor. Sivil hedefler, ambulans ve okullar hedef alınıyor. Şu anda Gazze'de yapılan vahşi bombardıman neticesinde travma yaşamayan çocuk neredeyse yok. Çocuklar dünyanın her yerinde masumdur, dokunulmazdır. Bu yaşananlar tam bir aparteit ve soykırım uygulamalarıdır. BM 1948 yılında ilan ettiği "Soykırım Sözleşmesi"ne sahip çıkmalı. Bir gün hukuk herkese lazım olacak. Yetim Vakfı olarak İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'deki kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyaya yapılan bağışlar, Gazze'de gıda, su, tıbbî yardım, hijyen malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçlar için kullanılacak. Bu anlamda Gazze için yapılan her bağış, bir yaralının tedavi edilmesine, bir çocuğun karnının doymasına, bir ailenin barınmasına ciddi bir katkı sunacaktır. Herkes bu yardım seferberliğimize online bağış kanalıyla dilediği miktarda katkı sunabilir."

SİVİLLER ÖLÜM KISKACINDA



İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu yüzlerce insan vefat etti ve yaralandı. Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı. Bölgedeki sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi can verdi. Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evler de büyük hasar gördü ve çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında onlarca kişi yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

600'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini resmî ağızdan itiraf etti. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Cami'sine çok sayıda roketle saldırı düzenledi. Son saldırıda tahrip olan El-Abbas Camisi'yle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla yıktığı cami sayısı 7'ye yükseldi.

1000 TON PATLAYICI KULLANDILAR

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklama, işlenen insanlık suçunu tescilledi. Açıklamada önceki akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne, her birine onlarca savaş uçağının katıldığı, 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 1000'den fazla noktanın hedef alındığı belirtildi. Aynı zamanda Beyt Hanun'da Hamas'a ait noktalar ve bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra operasyonların sürdüğü Cebaliye'deki askeri altyapılar ve bir cami gibi Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı noktaların vurulduğu dile getirildi. Aynı açıklamada İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıların sadece ilk 4 gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullanıldığı kamuoyuna deklare edildi.

ONLİNE BAĞIŞ YAPILABİLİR

Yaşanan bombardımanda her şeyini kaybeden ve saldırılar karşısında ölüm kalım savaşı veren Filistinli ailelere insanî yardımda bulunmak için Yetim Vakfı'nın başlattığı seferberliğe kısa mesajla destek vermek mümkün. Filistin için "Yardım" yazıp 8868'e göndererek 70 ₺ bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca Filistin'den bir yetim çocuğun sponsorluğunu üstelenmek isteyenler www.yetimvakfi.org.tr internet adresinden "sponsorluk başvuru formu"nu doldurarak işlem yapabilir.