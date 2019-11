En güzel 10 Kasım mesajları: 10 Kasım resimli yeni 2019 mesajları sizlerle!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan ulu önder Atatürk anısına 10-16 Kasım tarihlerinde her yıl anma törenleri gerçekleştiriliyor. Bu törenler ile birlikte her yıl 10 Kasım saat 09.05'te Atatürk anısına 2 dakikalık saygı duruşuna geçilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yılında da büyük saygı ve özlemle törenler yapılacak. Bu özel günde sevdiklerine, arkadaşlarına ve akrabalarına mesajlar göndermek isteyenler için En güzel 10 Kasım mesajlarını hazırladık. 10 Kasım resimli yeni 2019 mesajları sizlerle...

EN GÜZEL 10 KASIM MESAJLARI

Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk'tür. Ruhun şad olsun.

Mustafa Kemal Atatürk bir siyasi görüş değil ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır daha ötesidir kısacası.

Kimseyi görmedim ben senden daha güzel kimseyi tanımadım ben senden daha özel.

Görmeden, onunla konuşamadan, kokusunu bile içine çekemeden özleyeceğiniz kişiler vardır, Atatürk gibi.

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. Ruhun şad olsun.

O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ NE? Atatürk’ü Anma Haftası Atatürk Haftası, her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta yüce Türk milletinin fertleri olan bizler için oldukça büyük bir önem taşır. Zira bu hafta Atamızı bizim için yaptıklarıyla ulus olarak andığımız önemli bir haftadır. Şimdi konuyu isterseniz biraz açalım: Her ulusun bir kahramanı vardır. Türk ulusunun en büyük kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, padişahın ilgisizliği yüzünden enkaz haline ve işgalci devletler tarafından paylaşılan yurdumuzun, yok edilmek istenen ulusumuzun kurtarıcısıdır. Yüce Atatürk, hayatını ulusunun kurtuluşuna adayan, dünyada eşine az rastlanan liderlerden biridir. Yurdumuzu çağdaş ülkelerin seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden çalışmıştır. Halkın kendi kendini yönettiği cumhuriyet idaresini kurmuştur. Yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmıştır. 10 Kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Atamız her ne kadar aramızdan ayrılsa da yaptığı çalışmalarla, bıraktığı eserlerle, sözleriyle kısacası her şeyiyle bizlerle birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır. Yüce Atatürk ‘ün yurdumuz ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamak ve anlatmak için onu iyi tanımamız gerekir. Fikirlerinden yararlanılarak geleceğimizin temelini sağlamlaştırmalı, emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmalıyız. Bu nedenle her yıl 10 Kasım günü Atamızın aramızdan ayrılışı törenlerle hatırlanır ve bu günde Atatürk’ün vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmaları anlatılır, yaptıkları kavramaya çalışılır. Onu, her 10 Kasım ‘da fabrikada, okulda, dağda, bayırda, ovada kısacası çağdaş yaşamımızda hissediyor ve görüyoruz. Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasındaki, Atatürk Haftasında Atatürk ün yaşamını anımsarız. Hafta süresince vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalarını anlatır, yaptıklarını kavramaya çalışırız.

