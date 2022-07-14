En güzel 15 Temmuz şiirleri! Duygusal, kısa, 2-3 kıtalık 15 Temmuz şiirleri

15 Temmuz şiirleri, duygusal sözler; Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yoğun olarak araştırılıyor. Milletçe hain darbe girişimine karşı durulan, vatan uğruna onlarca şehidin verildiği 15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçti. Demokrasi Şehitlerimizin anıldığı bu özel günde 2-3 kıtalık kısa 15 Temmuz şiirleri sosyal medyada paylaşılıyor. 15 Temmuz gününe özel kısa, 2 kıtalık 15 Temmuz mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

2016 yılında sokağa inen tankların önüne dikilen halk, 15 Temmuz darbe girişimini engellemeyi başardı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye, hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anıyor. En duygusal, anlamlı 15 Temmuz şiirlerini haberimizde derledik. İşte Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel en güzel, duygusal, anlamlı, kısa 15 Temmuz şiirleri (2-3 kıtalık)

EN GÜZEL 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 TEMMUZ GECESİ

Sardı her tarafı bombaların sesi

Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi

Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi

Bayrak düşmedi yerlere

Her zaman gönüllerde

Çok şehit verdik o gece

Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde

O gece bozulmadı birlik

Çabalar sonucu düşmanı gönderdik

Biz yenilmez bir ülkeyiz

Bunuda düşmana biz öğrettik

Esma AYDIN

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

Manavgat / Sarılar

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

15 TEMMUZ ŞİİRİ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İLKAN

BU VATAN BİZİM

Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,

Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,

Yürüdük tankların tam üzerine,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Cumhurbaşkanım emretti : "sokağa çıkın"

Cesaret devini göğsüne takın,

Şu koşan nineye, dedeye bakın,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,

İnsanlar sokağa aktılar sellerce,

Türküler söylenir kalır yıllarca,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,

Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,

Millet bir oldukça yok telaşa,

Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.

Ekrem CİNOĞLU

ON BEŞ TEMMUZ

Onlarca bomba attılar,

Ne uğruna savaştılar,

Bir milleti karşılarına aldılar,

En önemli kısmı unutup;

Şanlı bir milleti yok saydılar.

Tarihi zaferlerle dolu bir millet,

Elbette haine dur,diyecek.

Mermiler üstümüze yağdı,

Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.

Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,

Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.

Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni

15 TEMMUZ DESTANI

Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük

Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden

Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük,

Yürüdük sala vakti karadan ve denizden

Karanlığın kalbine aşikare yürüdük

Nurullah Genç

SELAM OLSUN

Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara

Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara

Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara

Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara

Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara

Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara

Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara

Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara

Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara

Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara

Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara

Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara

Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara

Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara

Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara

Cuma YAT