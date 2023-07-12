En güzel 15 Temmuz şiirleri! Duygusal, kısa 2 kıtalık 15 Temmuz şiirleri

15 Temmuz şiirleri, duygusal sözler; Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yoğun olarak araştırılıyor. Milletçe hain darbe girişimine karşı durulan, vatan uğruna onlarca şehidin verildiği 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti. 2016 yılında sokağa inen tankların önüne dikilen halk, 15 Temmuz darbe girişimini engellemeyi başardı. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin yıl dönümünde Demokrasi Şehitlerimizi anmak için yazılmış 2-3 kıtalık kısa 15 Temmuz şiirleri sosyal medyada paylaşılıyor. İşte 15 Temmuz gününe özel kısa, duygusal 2 kıtalık 15 Temmuz şiirleri
DUYGUSAL, KISA 2 KITALIK 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ
Türkiye, hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde şehitlerini anıyor... 2016 yılının 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün üniformalı teröristleri Türkiye'nin silahlarını Türk halkına doğrulttu. 15 Temmuz gecesi darbecileri engellemek için sokaklara dökülen tam 251 kişi şehit olurken, 1491 kişi gazi oldu. Bu kanlı geceden sonra 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Demokrasi şehitlerini anmak için yazılmış En güzel ve duygusal 15 Temmuz şiirlerini haberimizde derledik. İşte Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel anlamlı, duygusal, kısa 15 Temmuz şiirleri (2-3 kıtalık)
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
15 TEMMUZ GECESİ
Sardı her tarafı bombaların sesi
Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi
Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi
Bayrak düşmedi yerlere
Her zaman gönüllerde
Çok şehit verdik o gece
Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde
O gece bozulmadı birlik
Çabalar sonucu düşmanı gönderdik
Biz yenilmez bir ülkeyiz
Bunuda düşmana biz öğrettik
Esma AYDIN
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk'ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla korkutamaz
Manavgat / Sarılar
15 TEMMUZ DESTANI
Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük
Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden
Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük,
Yürüdük sala vakti karadan ve denizden
Karanlığın kalbine aşikare yürüdük
Nurullah Genç
EN GÜZEL 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER
15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
15 TEMMUZ ŞİİRİ
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İLKAN
BU VATAN BİZİM
Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,
Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,
Yürüdük tankların tam üzerine,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Cumhurbaşkanım emretti : "sokağa çıkın"
Cesaret devini göğsüne takın,
Şu koşan nineye, dedeye bakın,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Köprüler tutulmuş maşa ellerce,
İnsanlar sokağa aktılar sellerce,
Türküler söylenir kalır yıllarca,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,
Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,
Millet bir oldukça yok telaşa,
Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.
Ekrem CİNOĞLU
ON BEŞ TEMMUZ
Onlarca bomba attılar,
Ne uğruna savaştılar,
Bir milleti karşılarına aldılar,
En önemli kısmı unutup;
Şanlı bir milleti yok saydılar.
Tarihi zaferlerle dolu bir millet,
Elbette haine dur,diyecek.
Mermiler üstümüze yağdı,
Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.
Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,
Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.
Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni
SELAM OLSUN
Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara
Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara
Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara
Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara
Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara
Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara
Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara
Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara
Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara
Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara
Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara
Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara
Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara
Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara
Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara
Cuma YAT