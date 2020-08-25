‘En İyi Avrupa Pulu' Yarışması'nda, Türkiye'ye destek olun

25 Ağustos 2020 Salı 16:31 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:48

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTTAŞ) tarafından Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergâhlarının tema olarak işlendiği Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları) konulu tek değerli anma pulu ile yarışmaya katıldı.

Türkiye'nin oylamaya sunduğu pul, 45x90 mm boyutunda ve yatay olarak tarihi posta yolları ve postacılar haritada gösteriliyor.

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 9 Mayıs 2020'de başlayan oylama, 9 Eylül'de sona eriyor. ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasında www.posteurop.org/europa2020 internet adresi üzerinden oy kullanılabiliyor.

Her yıl Avrupa'nın en iyi anma pulunu belirlemek için organize edilen yarışmanın kazananı ise Ekim 2020'de İrlanda'nın Dublin şehrinde düzenlenecek PostEurop Genel Kurulu’nda açıklanacak. Bu yıl "Tarihi Posta Yolları" temasıyla oluşturulan pullarda, dünya çapında en bilinen yolların, seyahat yöntemlerinin yanı sıra zengin posta mirasını oluşturan birçok konunun tarihi çeşitliliğine tanıklık ediliyor.