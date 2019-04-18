En popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi Zeynep

İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini açıkladı. Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422'sini çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2018 yılında yüzde 28 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde 2018 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde; AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,7 oldu. AB-28 üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; yüzde 24,8 ile İrlanda, yüzde 21,9 ile Fransa ve yüzde 21,1 ile Birleşik Krallık olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; yüzde 16,2 ile İtalya, yüzde 16,4 ile Almanya ve yüzde 16,6 ile Malta oldu.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2018 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 46,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 43,9 ile Şırnak ve yüzde 42,5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla; yüzde 16,7 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.

BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZ İSMİ ZEYNEP OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Eymen ve Ömer Asaf, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Yağmur isimlerinin olduğu görüldü.

ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 34,5 OLDU

Bir ülkede 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan toplam yaş bağımlılık oranı, ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında yüzde 47,4 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 34,5 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 33,5, 2050 yılında yüzde 28,7 ve 2080 yılında yüzde 26,7'ye gerileyeceği öngörüldü.

HER İKİ BEBEKTEN BİRİ SEZERYAN İLE DOĞDU

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2002 yılında yüzde 21 olan sezaryen doğum oranı 2014 yılında yüzde 51, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise yüzde 53 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre; 2017 yılında sezaryen doğumların en yüksek oranda görüldüğü bölge yüzde 64 ile TR6 Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), en düşük oranda görüldüğü bölge ise yüzde 34 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

İLKOKUL SEVİYESİNDE NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 91,5 OLDU

Milli eğitim istatistiklerine göre; ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017/'18 öğretim yılında yüzde 91,5 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

EĞİTİM HİZMETLERİNDE EN FAZLA SORUN EĞİTİM MASRAFLARINDA GÖRÜLDÜ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan en büyük sorun eğitim masrafları konusunda oldu. Eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı 2018 yılında devlet okullarında yüzde 44,2 iken özel okullarda yüzde 60,4 oldu.

Eğitim hizmetleriyle ilgili 2018 yılında en az sorunun okulların ısınma, temizlik vb. koşullarında yaşandığı görüldü. Bu oran, devlet okullarında yüzde 8,8, özel okullarda ise yüzde 1,3 oldu.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında yüzde 5,8 iken bu oran 2018 yılında yüzde 3,8'e düştü.

Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2018 yılında Ağrı ilinin yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0,7 ile Bolu, yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

YAŞ GRUBU 15-17 OLAN ÇOCUKLARDA İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 21,1 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20,3 iken bu oran 2018 yılında yüzde 21,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında; 2017 yılında işgücüne katılma oranı erkek çocuklarında yüzde 28,5 iken aynı oran kız çocuklarında yüzde 11,8 oldu. Bu oran, 2018 yılında ise erkek çocuklarında yüzde 30 iken kız çocuklarında yüzde 11,8 oldu.

YAŞ GRUBU 7-14 OLAN ÇOCUKLARDA EN FAZLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARI GÖRÜLDÜ

Türkiye sağlık araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 7-14 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdiği hastalık türleri incelendiğinde; ağız ve diş sağlığı sorunları ilk sırada yer aldı. Çocuklarının son altı ay içinde ağız ve diş sağlığı sorunlarını yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23,4 oldu. Bunu sırasıyla; yüzde 13,6 ile göz ile ilgili sorunlar, yüzde 7,9 ile enfeksiyöz hastalıklar, yüzde 5,8 ile cilt hastalıkları izledi.

ÇOCUKLAR EN FAZLA DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENMELER SONUCU HAYATINI KABETTİ

Ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2017 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubundaki çocuk ölüm sayısı 2016 yılında 2 270 iken 2017 yılında 1 846 kişiye düştü. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları ise 1-17 yaş grubundaki çocuklarda ikinci en yüksek ölüm nedeni oldu. Bu yaş grubunda, 2016 yılında 1 085 çocuk, 2017 yılında ise 992 çocuk sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

TRAFİK KAZASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRENLERİN YÜZDE 10,6'SINI ÇOCUKLAR OLUŞTURDU

Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 15,2'si ölüm ya da yaralanma ile sonuçlandı. Bu kazalarda toplam 7 427 kişi yaşamını yitirirken bu ölümlerden 787'sini çocuk ölümleri oluşturdu. Yaşamını yitiren çocukların yaş grubu dağılımına bakıldığında; gerçekleşen çocuk ölümlerinin yüzde 42,1'nin 0-9 yaş grubunda, yüzde 22,2'sinin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 35,7'sinin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.