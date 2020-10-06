İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7736
  • EURO
    9,1545
  • ALTIN
    476.679
  • BIST100
    1166.42
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • En zorlu operasyonlar için geliştirildi! Mehmetçiğin gücüne güç katacak
Güncel

En zorlu operasyonlar için geliştirildi! Mehmetçiğin gücüne güç katacak

Kışla dışındaki askeri birliklerin ihtiyaçlarının hijyenik şekilde karşılanması amacıyla geliştirilip, üretilen yeni nesil sahra yaşam üniteleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor. Sahrada yaşam üniteleri, tugay seviyesindeki bir birliğin muharebe hizmet desteğini sağlamak üzere harekat bölgelerinde kurulabilecek şekilde, mobil olarak üretilen mutfak, fırın, banyo ve hijyen, çamaşır ve bulaşık yıkama, soğuk hava, su arıtma ve depolama ünitelerinden oluşuyor.

AA06 Ekim 2020 Salı 11:31 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 11:33
ABONE OL

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Mehmetçiğin vurucu gücünü artırmaya, olası tehditleri etkisiz hale getirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik de projeler yürütüyor.

Başkanlık, ASELSAN'ın ana, Öztiryakiler'in alt yüklenici olarak görev aldığı proje kapsamında yeni nesil sahrada yaşam ünitelerini Mehmetçiğin hizmetine sunuyor.

Muharebe sahası ve geri bölgesinde, istenen yer ve zamanda harekatın hızına uyumlu olarak yer değiştirme kabiliyetine sahip, hijyenik sahra muharebe hizmet desteğini sağlamak amacıyla üretim ve geliştirme faaliyetleri devam eden bir takım sahrada yaşam ünitesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Sahrada yaşam üniteleri, tugay seviyesindeki bir birliğin muharebe hizmet desteğini sağlamak üzere harekat bölgelerinde kurulabilecek şekilde, mobil olarak üretilen mutfak, fırın, banyo ve hijyen, çamaşır ve bulaşık yıkama, soğuk hava, su arıtma ve depolama ünitelerinden oluşuyor.

Güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan kara, hava, deniz vasıtaları ve milli/uluslararası taşıma araçlarıyla taşınabilir altyapıya sahip, ISO standartlarında CSC sertifikalı konteyner yapıdaki üniteler, her türlü kötü hava ve çevre şatlarına dayanıklı olarak üretildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.