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Enerji sektöründe 2024'te uygulanacak para cezaları belli oldu

2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Enerji sektöründe 2024'te uygulanacak para cezaları belli oldu
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Gelecek yıla yönelik doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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