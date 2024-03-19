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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin ailelerini yalnız bırakmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinin aileleriyle iftarda bir araya geldi.

AA19 Mart 2024 Salı 13:48 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin ailelerini yalnız bırakmadı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, İliç'te heyelanın yaşandığı maden sahasında yürütülen çalışmaları yakından inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Kriz merkezindeki koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bayraktar, 9 madencinin ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Açıklamada, Bakan Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Tekrar bu çalışmaları yerinden takip etmek için buradayım. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Her ne şartta olursa olsun büyük bir kararlılık içerisinde 9 kardeşimizi aramaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı sürekli takip ediyor. Ben netice alacağımıza inanıyorum çünkü epey yaklaştık. Zaman zaman yağmurdan dolayı çalışmalar yavaşlıyor ama yağmur da bizim için kesinlikle mazeret değil. Sizlerle beraberiz, olmaya devam edeceğiz. Öncelikli işimiz budur, aramadır, onun dışında şu anda hiçbir işimiz yok, tamamen buna odaklanmış durumdayız. Biz buradayız, bakan yardımcılarım, ilgili bütün arkadaşlarımız burada. Diğer kurumlarımızdan arkadaşlar burada. Bütün ilgili arkadaşlarımızla sizlerin yanındayız. Hepinizin istediği gibi bizim de tek gayemiz, çabamız bu kardeşlerimizi bulmak."

  • Alparslan Bayraktar
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