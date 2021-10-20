Engelli çalışanlar ile çocuklara atla terapi uygulaması başlatıldı

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:41

"En Büyük Engel Sevgisizliktir" sloganıyla bir at çiftliğinde düzenlenecek uygulama ile engellilerin toplumsal yaşama uyumunu kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, uygulama için düzenlenen açılış töreninde, İtalya'da yapılan 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nın oyuncularından Hüseyin Dinç'i ata bindirip gezdirdi.

Vali Aydoğdu, burada gazetecilere, engelli çalışanlara, çocuklara ve ailelerine farkındalık oluşturmak adına böyle bir programı organize ettiklerini söyledi.

Aksaray'ın Türkiye'de engelli istihdamında, nüfusa göre dördüncü sırada yer aldığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Engelli istihdamı konusunda çok iyi bir durumdayız, daha da iyi olacağız inşallah. Bugün burada istihdam ettiğimiz engelli çocuklarımız ve onların aileleriyle birlikteyiz. Terapi gibi atlara binsinler, kentteki farklı etkinlikleri gözlemlesinler istedik. Çalıştıkları ve yaşadıkları hayatın, rutininden biraz dışarı çıkacaklar. Şimdi çocuklarımız burada ata binecekler sonra onlar için bir pasta keseceğiz. Bu etkinliğimizin dışında da engelli çocuklarımız için kurslar açacağız. Böylece onları da hayatın içine alarak birlik olacağız. Önemli olan kalplerin ve gönüllerin engelli olmamasıdır. Merhametin, vicdanın ve insanlığın kaybedildiği yerde, insan olmanın da bir gayesi, bir amacı yok."