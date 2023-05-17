Engelli gençlerin terhis heyecanı

Aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına gelen 21 engelli genç, saç tıraşı olmalarının ve üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı. Gençlere, yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

İl Jandarma Komutanlığı avlusunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, yaptığı konuşmada, her Türk'ün asker doğduğunu ve her anne babanın çocuğunun asker olmasını gönülden istediğini söyledi.

Yıldız, gençlerin artık birer asker olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sevgili Mehmetçikler, birazdan şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini edeceksiniz. Gönülden inanıyoruz ki size ihtiyaç duyulduğunda bu vatan için canınızı bile esirgemeyeceksiniz, askerlik yemininiz yüce Türk Milleti'ne, kahraman Türk silahlı kuvvetlerine, jandarma teşkilatına, ailelerinize ve size hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından, 21 engelli jandarma er, komandoların da eşlik etmesiyle Türk bayrağı üzerine ant içti.

Programda, jandarma uyuşturucu arama köpeği "Zafran" ve bomba arama köpeği "Vaha" da temsili olarak araçlarda uyuşturucu ve bomba araması gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, 9. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, engelli askerlere künyeleri ve terhis belgelerini teslim etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törenin ardından, terhis programıyla aileler ve çocuklarının mutluluğuna şahitlik ettiklerini söyledi.

Şıldak, "Engelli bireylerin vatandaş olarak bir gün de olsa bu mutluluğu ve gururu yaşamaları adına o heyecanı paylaştık. Ben bu etkinliği çok anlamlı buluyorum, jandarma komutanlığımızı tebrik ediyorum. Onların aileleriyle birlikte hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir gün oldu. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da programı düzenleyen il jandarma komutanlığına teşekkür ederek, "Engelli gençlerimizin terhislerini görmek bizlere nasip oldu. Hepsine hayatlarında başarı diliyorum." dedi.

Kardeşi İsmet Akgün'ün yemin törenine gelen Necibe Akgün de programı düzenleyen jandarma komutanlığına teşekkür etti.

Akgün, kardeşinin çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Program için Manyas'tan geldik, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Selami Boz da temsili asker olan kardeşinin çok güzel bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.