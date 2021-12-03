3 Aralık 2021 Cuma 10:37 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:37

Engelliler haftası farkındalık etkinlikleri, anasınıfı çocuklar tarafından bu hafta uygulanacak. Öğretmenler, çocuklara empati kurmaları için bir takım eğitici etkinlikler uygulayacak. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır. Aralık Dünya Engelliler Günü okul öncesi etkinlikleri ile birlikte engelli insanlara karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği miniklere öğretilecek. İşte okul öncesi Engelliler haftası farkındalık etkinlikleri

OKUL ÖNCESİ ENGELLİLER HAFTASI FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ

* Ailelerden çocuklarıyla birlikte Engelliler Haftası ile ilgili bir afiş çalışması yapmaları istenebilir.

* Çocuklarla birlikte Engelliler Haftasına yönelik çeşitli sloganlar bulunularak pankartlar/dövizler oluşturulabilir. Dövizler süslenerek okulun çeşitli bölümlerinde sergilenebilir.

* Yapılan çalışma sırasında engelli bireylerin hakları göz ardı edilmemeli, kullanılan kelimelere, ifadelere özen gösterilmelidir.

* Sınıf mevcudu ve fiziksel imkânlar göz önünde bulundurularak gruplar farklı şekillerde oluşturulabilir. Az kişilik sınıflarda çocukların her etkinliği bireysel gerçekleştirilmesi sağlanabilir.

* Gözleri kapatmak için göz bandı yerine atkı, eşarp, şal, bandana ya da kumaş parçaları kullanılabilir.

* Çocukların yaş grupları ve ilgileri doğrultusunda "Evini Bul" isimli oyun oynanabilir. Çocuklardan ikili eş olmaları istenir. Eşlerden birinin gözleri göz bandı ile kapatılır. Diğer çocuklar gözleri kapalı olan arkadaşlarını tehlikelerden korumaya çalışırlar. Uzak bir mesafeye sandalye konur ve gözleri kapalı olan eşler sandalyeyi bulup oturmaya çalışır. Tüm çocuklar oyunu oynayana kadar etkinliğe devam edilir. Oyun sonunda çocuklara gözleri kapalı iken neler hissettikleri sorulur.

* Çocukların yaş grupları ve ilgileri doğrultusunda "Evini Bul" isimli oyun oynanabilir. Çocuklardan ikili eş olmaları istenir. Eşlerden birinin gözleri göz bandı ile kapatılır. Diğer çocuklar gözleri kapalı olan arkadaşlarını tehlikelerden korumaya çalışırlar. Uzak bir mesafeye sandalye konur ve gözleri kapalı olan eşler sandalyeyi bulup oturmaya çalışır. Tüm çocuklar oyunu oynayana kadar etkinliğe devam edilir. Oyun sonunda çocuklara gözleri kapalı iken neler hissettikleri sorulur.

Eba'da yer alan bilgilere göre Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenme süreci aşağıdaki gibidir:

ÖĞRENME SÜRECİ

* Sınıf iki gruba ayrılır. Bir gruptan ayakkabı ve çoraplarını çıkarmaları istenir. Resim kâğıtları duvara ya da yere uygun pozisyonda yerleştirilir. Çocuklardan ayak parmak aralarına boya kalemlerini sıkıştırarak resim yapmaları istenir.

* Diğer gruptaki öğrencilerin gözleri göz bandıyla kapatılır. Çeşitli boyama sayfaları dağıtılarak boyamaları istenir.

* Boyama etkinliğinin ardından çember şeklinde oturulur. Çocuklarla etkinlik sırasında nasıl hissettikleri, nerelerde zorlandıkları hakkında sohbet edilir.

* Feridun Oral'a ait olan " Farklı Ama Aynı" adlı hikâye okunur.

Hikâyenin ardından "Minik oğlak nasıl bir yavruydu? Çoban minik oğlak için ne yaptı? Başka neler yapabilirdi? Çevrenizde minik oğlak gibi desteğe ihtiyaç duyan biri olsa siz neler yapardınız?" vb. sorularla çocuklarla sohbet edilir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu