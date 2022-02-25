Engelliler ve yakınlarının hayatını kolaylaştıracak Sosyal Hizmetler Kampüsü yıl sonuna kadar tamamlanacak

AA 25 Şubat 2022 Cuma 11:20 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:20

Valilik ve belediye iş birliğiyle Uzunburun mevkisinde 52 bin metrekare alanda hayata geçirilen kampüsün temeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından geçen yıl 28 Kasım'da atıldı.

Bünyesinde aktif yaşam merkezi, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, çocuk evleri, kapalı ve açık spor tesisleri bulunacak kampüsün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.



Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, Sosyal Hizmet Kampüsü'nün Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Engelliler ile ailelerinin sorunlarını bildiklerini ve her zaman onların yanında olduklarını dile getiren Balcı, "Çok güzel bir alan olacak. Engelli, dezavantajlı insanlarımız buradan yararlanmış olacak." dedi.

Engelli ailelerin çocuklarını ya da yakınlarını kampüse getirebileceğini belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Kampüsteki aktif yaşam merkezine bırakıp gündelik işlerini halledecekler. Ayrıca sevgi evlerimiz var. Bunun yanında mental ve fiziksel engelli insanlarımızın yaralanabileceği alanlar var. Engelliler için yüzme havuzu var. Kapalı spor salonu ile güzel bir kampüs. Bunun felsefi mantığı şu, devlet olarak engelli, dezavantajlı insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşamlarına değer katmak, onları önemsemek, problemlerini yüreğinde hissetmek."

- 400 KİŞİ YARARLANABİLECEK

Balcı, kampüsten çok sayıda vatandaşın yaralanacağını vurgulayarak, "Ağır mental ve fiziki engelli vatandaşlarımız için 100 kişi, aktif yaşam merkezinden gün içinde 200 kişi istifade edebilir. Sevgi evlerinden de 100 kişi yararlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kampüsün engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak çok önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Devletimizin gerçek sahibi milletimiz. Biz de burada milletimize hizmet ediyoruz. Sosyal Hizmet Kampüsümüzde de aktif yaşam merkezimizin şöyle fonksiyonu var, ailelerimiz engelli çocuklarına, yakınlarına bakarken gündelik hayata ilişkin işlerini yaparken zorlanıyor. Eczaneye, hastaneye, cenazeye gitmek, alışveriş yapmak için bırakacak kimseleri olmuyor. Aktif yaşam merkezinde devletimizin imkanlarıyla çocuklarımızı ve engelli gruplarımızı alacağız, buraya getireceğiz, sabahtan akşama kadar orada kalacaklar. Aileler de en azından soluk alacak, işlerini halledecek. Hayatı kolaylaştırma anlamında çok çok önemli olduğunu düşünüyorum."