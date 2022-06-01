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Eniştesinin öldürdüğü Ezgi'yle ilgili kahreden gerçek

Çorum'da, eniştesi Emrah Ö., (34) tarafından tabancayla 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi Taşıran (27), toprağa verildi. Nişanlı Taşıran'ın evlilik hazırlığında olduğu ve 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

DHA1 Haziran 2022 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Ö. ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran'a 9 el ateş ettikten sonra eşini dövüp, otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı.

Ezgi Taşıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Taşıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşıran'ın 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Polis, Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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