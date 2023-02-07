İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2023 Çarşamba / 18 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,829
  • EURO
    20,2013
  • ALTIN
    1132.23
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz altındakilere ulaşmak için sismik akustik dinleme cihazları kullanılıyor
Güncel

Enkaz altındakilere ulaşmak için sismik akustik dinleme cihazları kullanılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında görevli ekipler, sismik akustik dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışması yürütüyor.

AA7 Şubat 2023 Salı 23:33 - Güncelleme:
Enkaz altındakilere ulaşmak için sismik akustik dinleme cihazları kullanılıyor
ABONE OL

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte yıkılan binaların enkazında, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, belediye, Siirt İHH Arama Kurtarma, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşabilmek için megafonla, "Arama kurtarma ekibi geldi, sesimi duyan var mı?" şeklinde sesleniyor.

Çevrede sessizliğin sağlanmasının ardından ekipler, enkazdan gelecek sese odaklanıyor.

Enkaz bölgesinde ihbarlar ve görgü tanıklarının verdiği bilgileri de değerlendiren ekipler, özel eğitimli köpekler ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışmaları titizlikle yürütüyor.

Yakınları enkaz altında kalan kişilerin, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyişi sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.